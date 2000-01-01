Мурычев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурычев Василий Иванович
Мать: Мурычева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурычев Александр Иванович
Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурычева Елена Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна
Смерть
Неизвестно