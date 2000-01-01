Мурычев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурычев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурычев Василий Иванович

Мать: Мурычева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Александр Иванович

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Николай Иванович

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Смерть
Неизвестно
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