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Власов Lasine Георгий Никитич

Место рождения

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Lasine Никита Федорович

Мать: не указана

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Власов Lasine Андроник Георгиевич

Мать ребёнка: Власова Анна Николаевна

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Михайлова Феодосия Фаина Fedo Георгиевна

Мать ребёнка: Власова Анна Николаевна

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.05.1903

Дочь: Бармина Ирина / Iro Георгиевна

Мать ребёнка: Власова Анна Николаевна

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Mapu Георгиевна

Мать ребёнка: Власова Анна Николаевна

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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