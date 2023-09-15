Власов Lasine Георгий Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Lasine Никита Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Власов Lasine Андроник Георгиевич
Мать ребёнка: Власова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Михайлова Феодосия Фаина Fedo Георгиевна
Мать ребёнка: Власова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1903
Дочь: Бармина Ирина / Iro Георгиевна
Мать ребёнка: Власова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Mapu Георгиевна
Мать ребёнка: Власова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно