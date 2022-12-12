Панкратов Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения23.03.1917
Дата смерти24.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
24.08.1941
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область