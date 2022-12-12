Панкратов Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Александр Константинович

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Место рождения

Абакшино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.03.1917

Дата смерти

24.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Абакшино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1931 по 1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
24.08.1941
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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