Дмитриева (Артамонова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Артамонова) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.07.2005

Сын: Дмитриев Даниил Романович

Отец ребёнка: Дмитриев Роман Николаевич

Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.?

Дочь: Дмитриева Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Дмитриев Роман Николаевич

Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Роман Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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