Дмитриева (Артамонова) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.2005
Сын: Дмитриев Даниил Романович
Отец ребёнка: Дмитриев Роман Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.?
Дочь: Дмитриева Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Дмитриев Роман Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно