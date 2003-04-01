Пузан Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузан Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Пузан Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузан Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пузан Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузан Анна Антоновна

Смерть
?.04.2003
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