Пузан Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Пузан Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пузан Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузан Анна Антоновна
Смерть
?.04.2003