Терлеев Константин Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлеев Константин Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Терлеев Василий Филиппов

Мать: Авдотья

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