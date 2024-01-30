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Терлеев Константин Васильев
Терлеев Константин Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1797
Пол
Мужской
Отец
Терлеев Василий Филиппов
1779 г.р.
Мать
Авдотья
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Терлеев Василий Филиппов
Мать:
Авдотья
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