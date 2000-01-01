Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Орлов Дей Степанович
Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Лубягина Агафья Степановна
Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Крысова Настасья Степановна
Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно