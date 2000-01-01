Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Орлов Дей Степанович

Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Лубягина Агафья Степановна

Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Крысова Настасья Степановна

Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Орлов Иван Степанович

Отец ребёнка: Орлов Степан Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Степан Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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