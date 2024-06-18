Кука (Лазарева) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.2004
Сын: Новожилов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
17.12.2006
Сын: Новожилов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович