Кука (Лазарева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кука (Лазарева) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.2004

Сын: Новожилов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.12.2006

Сын: Новожилов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Новожилов Владимир Александрович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

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