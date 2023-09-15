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Portnoy Joseph Meir

Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

1906 г.р.
1909 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Portnoy Movsha Haim

Мать: Portnoy Rocha Beila

Рождение ребёнка
1906

Сын: Portnoy Schmuel

Мать ребёнка: Portnoy Hinda Rivka

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Gilinov Bela Sara

Мать ребёнка: Portnoy Hinda Rivka

Рождение ребёнка
1913

Сын: Portnoy Mosche

Мать ребёнка: Portnoy Hinda Rivka

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Portnoy Hinda Rivka

Работа или профессия
Неизвестно
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