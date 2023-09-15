Portnoy Joseph Meir
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Portnoy Movsha Haim
Мать: Portnoy Rocha Beila
Рождение ребёнка
1906
Сын: Portnoy Schmuel
Мать ребёнка: Portnoy Hinda Rivka
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Gilinov Bela Sara
Мать ребёнка: Portnoy Hinda Rivka
Рождение ребёнка
1913
Сын: Portnoy Mosche
Мать ребёнка: Portnoy Hinda Rivka
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Portnoy Hinda Rivka
Работа или профессия
Неизвестно