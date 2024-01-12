Кривошеина (Никитина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Никитина) Ирина

Место рождения

д.Гавриково

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Никитин Степан

Мать: не указана

д.Гавриково
Бракосочетание
30.10.1866

Муж: Кривошеин Яков

свадьба: «д.Щиброво крестьянин Яков Яковлев 19 лет и д.Гавриково крестьянина Степана Никитина дочь девица Ирина 18 лет
Рождение ребёнка
07.06.1873

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кривошеин Яков

Рождение ребёнка
14.11.1875

Дочь: Бондарева Варвара

Отец ребёнка: Кривошеин Яков

Щиборово, Сухановская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1880

Сын: Кривошеин Иван

Отец ребёнка: Кривошеин Яков

д.Щиброво
Рождение ребёнка
22.10.1882

Сын: Кривошеин Яков

Отец ребёнка: Кривошеин Яков

д.Щиброво
Рождение ребёнка
12.05.1886

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кривошеин Яков

д.Щиброво
Смерть
Неизвестно
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