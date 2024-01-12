Кривошеина (Никитина) Ирина
Место рожденияд.Гавриково
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1848
Отец: Никитин Степан
Мать: не указана
д.Гавриково
Бракосочетание
30.10.1866
Муж: Кривошеин Яков
свадьба: «д.Щиброво крестьянин Яков Яковлев 19 лет и д.Гавриково крестьянина Степана Никитина дочь девица Ирина 18 лет
Рождение ребёнка
07.06.1873
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кривошеин Яков
Рождение ребёнка
14.11.1875
Дочь: Бондарева Варвара
Отец ребёнка: Кривошеин Яков
Щиборово, Сухановская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1880
Сын: Кривошеин Иван
Отец ребёнка: Кривошеин Яков
д.Щиброво
Рождение ребёнка
22.10.1882
Сын: Кривошеин Яков
Отец ребёнка: Кривошеин Яков
д.Щиброво
Рождение ребёнка
12.05.1886
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кривошеин Яков
д.Щиброво
Смерть
Неизвестно