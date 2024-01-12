свадьба: «д.Щиброво крестьянин Яков Яковлев 19 лет и д.Гавриково крестьянина Степана Никитина дочь девица Ирина 18 лет

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