Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иван Осипович
Мать: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чистяков Константин Федорович
Мать ребёнка: Феоктиста Яковлевна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Феоктиста Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феоктиста Яковлевна
Смерть
Неизвестно