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Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иван Осипович

Мать: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Чистяков Константин Федорович

Мать ребёнка: Феоктиста Яковлевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Чистяков Иван Федорович

Мать ребёнка: Феоктиста Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктиста Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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