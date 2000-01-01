Головизнина Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Головизнин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ивановна
Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Головизнин Василий Иванович
Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Головизнин Иванович
Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Головизнин Иванович
Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно