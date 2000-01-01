Головизнина Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Головизнин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ивановна

Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Головизнин Василий Иванович

Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Головизнин Иван Иванович

Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Головизнин Иванович

Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Головизнин Иванович

Отец ребёнка: Головизнин Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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