Шамигулов Рашит Файзрахманович
Место рожденияс .Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения07.07.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1921
Отец: Шамигулов Файзрахман
Мать: Шамигулова Хадича
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамигулова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Шамигулов Рашид Файзрахманович капитан мед. сл. Дата рождения 08.07.1921 Место рождения Башкирская АССР, Кучеринский р-н, с. Мраково Наименование военкомата Молотовский РВК, Башкирская АССР, г. Уфа, Молотовский р-н Дата поступления на службу 03.07.1941 Дата окончания службы 28.05.1958 Наименование воинской части 121 гв. оминдн ДВФ,ЭП 48 УрВО Награда Медаль «За победу над Японией» Номер шкафа 230
Шамигулов Рашит Файзрахманович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1921 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Илькинеево. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно