Шамигулов Рашид Файзрахманович капитан мед. сл. Дата рождения 08.07.1921 Место рождения Башкирская АССР, Кучеринский р-н, с. Мраково Наименование военкомата Молотовский РВК, Башкирская АССР, г. Уфа, Молотовский р-н Дата поступления на службу 03.07.1941 Дата окончания службы 28.05.1958 Наименование воинской части 121 гв. оминдн ДВФ,ЭП 48 УрВО Награда Медаль «За победу над Японией» Номер шкафа 230

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close