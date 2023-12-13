Рожкова (Меркурьева) Людмила Зотеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Меркурьева) Людмила Зотеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: Меркурьева Фиона Андреевна

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