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Рожкова (Меркурьева) Людмила Зотеевна
Рожкова (Меркурьева) Людмила Зотеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Меркурьева (Швецова) Фиона Андреевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать:
Меркурьева Фиона Андреевна
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