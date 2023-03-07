Чирков Захарий Евтеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиОколо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Феодосия Захарова
Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Дарья Захарова
Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Чирков Иван Захаров
Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Захарова
Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Васса Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1838