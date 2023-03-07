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Чирков Захарий Евтеев

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Место рождения

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Около 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Мать: Чиркова Пелагея Ермилова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Феодосия Захарова

Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дарья Захарова

Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чирков Иван Захаров

Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Захарова

Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Чирков Иван (мл) Захаров

Мать ребёнка: Чиркова Васса Васильева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Васса Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1838
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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