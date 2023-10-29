Филлимонов Эдуард Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филлимонов Эдуард Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1964

Дочь: Степанова Олеся Эдуардовна

Мать ребёнка: Филлимонова Лилия Карловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1966

Дочь: Титова Инга Эдуардовна

Мать ребёнка: Филлимонова Лилия Карловна

Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филлимонова Лилия Карловна

Смерть
Неизвестно
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