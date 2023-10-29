Филлимонов Эдуард Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1964
Дочь: Степанова Олеся Эдуардовна
Мать ребёнка: Филлимонова Лилия Карловна
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1966
Дочь: Титова Инга Эдуардовна
Мать ребёнка: Филлимонова Лилия Карловна
Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно