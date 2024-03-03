Неизвестно 2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Сын: Статейкин Виктор Ефимович
Отец ребёнка: Статейкин Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Лилия Ефимовна
Отец ребёнка: Статейкин Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Статейкин Ефим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно