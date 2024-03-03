Неизвестно 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно 2

Неизвестно 2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Статейкин Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Статейкин Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Лилия Ефимовна

Отец ребёнка: Статейкин Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Статейкин Ефим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Статейкин Ефим Алексеевич

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