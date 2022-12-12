Антюхин Федор Антиохович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Антюхин Антиохий
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Антюхина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1916 ст.
Сын: Антюхин Георгий Федорович
Мать ребёнка: Антюхина Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно