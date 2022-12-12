Антюхин Федор Антиохович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтюхин Федор Антиохович

Антюхин Федор Антиохович

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Антюхин Антиохий

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Жена: Антюхина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
09.01.1913 ст.

Сын: Антюхин Петр Федорович

Мать ребёнка: Антюхина Татьяна Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1916 ст.

Сын: Антюхин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Антюхина Татьяна Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close