Феодосия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1810
Муж: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Смирнов Андрей Яковлевич (1823 — 1870) Родился в семье дьячка села Гематова Любимского уезда Якова Гавриловича. По увольнении из низших школ, определен в 1842 году. Дьячок села Дмитриевского Романов-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно