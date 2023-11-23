Феодосия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1810

Муж: Яков Гаврилов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Смирнов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Смирнов Андрей Яковлевич (1823 — 1870) Родился в семье дьячка села Гематова Любимского уезда Якова Гавриловича. По увольнении из низших школ, определен в 1842 году. Дьячок села Дмитриевского Романов-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно
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