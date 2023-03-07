Яворский Василий Францевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1910 ст.
Жена: Яворская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.1911 ст.
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Яворская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1913 ст.
Сын: Яворский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Яворская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
22.07.1919
Сын: Яворский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Яворская Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно