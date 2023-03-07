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Яворский Василий Францевич

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.05.1910 ст.

Жена: Яворская Анна Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.04.1911 ст.

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Яворская Анна Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
05.11.1913 ст.

Сын: Яворский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Яворская Анна Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
22.07.1919

Сын: Яворский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Яворская Анна Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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