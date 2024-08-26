Нетребенко Варвара
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 7
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Нетребенко Леонтий Павлович
Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович
РС 7
Рождение ребёнка
1805
Сын: Нетребенко Василий Павлович
Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович
РС 7
Рождение ребёнка
1806
Сын: Нетребенко Григорий Павлович
Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович
РС 7
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович
РС 9
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Нетребенко) Мария Павловна
Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович
РС 7
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Нетребенко) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович
РС 7
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мизина Матрена Павловна
Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович
Смерть
Неизвестно