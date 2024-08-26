Нетребенко Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетребенко Варвара

Место рождения

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетребенко Павел Павлович

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Нетребенко Леонтий Павлович

Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Рождение ребёнка
1805

Сын: Нетребенко Василий Павлович

Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Рождение ребёнка
1806

Сын: Нетребенко Григорий Павлович

Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Рождение ребёнка
1808

Сын: Нетребенко Иван Павлович

Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович

РС 9
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Нетребенко) Мария Павловна

Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Нетребенко) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович

Веселое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
РС 7
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мизина Матрена Павловна

Отец ребёнка: Нетребенко Павел Павлович

Смерть
Неизвестно

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