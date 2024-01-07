Кузнецова (Бельчанинова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1915
Дата смерти07.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1915
Рождение ребёнка
29.06.1936
Дочь: Кузнецова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1991