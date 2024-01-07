Кузнецова (Бельчанинова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Бельчанинова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1915

Дата смерти

07.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1915

Отец: Бельчанинов Василий Федорович

Мать: Бельчанинова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1936

Дочь: Кузнецова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Андреевич

Смерть
07.05.1991
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