Семагин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семагина) Елена
Мать ребёнка: Семагина (Малышина) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семагина (Малышина) Антонина
Смерть
Неизвестно