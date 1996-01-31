Керимжанов Аман Сайырбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керимжанов Аман Сайырбекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1996

Отец: Керимжанов Сайырбек Керимжанович

Мать: Иманалиева Салкын Эшеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайырбеков Альфия Амановна

Мать ребёнка: Айнагуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайырбеков Нурдан Аманович

Мать ребёнка: Айнагуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайырбеков Айдан Аманович

Мать ребёнка: Айнагуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айнагуль

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