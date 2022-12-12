Куценко Петр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Петр Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1907

Отец: Куценко Роман Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1938

Дочь: Курбатова Лилия Петровна

Мать ребёнка: Куценко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Куценко Борис Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценко Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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