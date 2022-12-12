Куценко Петр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1907
Отец: Куценко Роман Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1938
Дочь: Курбатова Лилия Петровна
Мать ребёнка: Куценко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куценко Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно