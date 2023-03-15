Сафронов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Сафронов Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1884
Жена: Капылова Дария
Рождение ребёнка
26.09.1887
Сын: Сафронов Иоанн
Мать ребёнка: Капылова Дария
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Сафронов Наталия
Мать ребёнка: Капылова Дария
Рождение ребёнка
25.12.1896
Дочь: Сафронов Татьяна
Мать ребёнка: Капылова Дария
Рождение ребёнка
29.12.1898
Дочь: Сафронов Татиана
Мать ребёнка: Капылова Дария
Рождение ребёнка
04.08.1902
Сын: Сафронов Григорий
Мать ребёнка: Капылова Дария
Смерть
Неизвестно