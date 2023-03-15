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Сафронов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сафронов Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1884

Жена: Капылова Дария

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Сафронов Иоанн

Мать ребёнка: Капылова Дария

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Сафронов Наталия

Мать ребёнка: Капылова Дария

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1896

Дочь: Сафронов Татьяна

Мать ребёнка: Капылова Дария

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1898

Дочь: Сафронов Татиана

Мать ребёнка: Капылова Дария

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1902

Сын: Сафронов Григорий

Мать ребёнка: Капылова Дария

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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