Кузьмичева Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1912 ст.
Сын: Кузьмичев Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Кузьмичев Михаил Никаноров
Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно