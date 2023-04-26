Дерябин Григорий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Дерябин Савелий Леонтьев
Мать: Дерябина Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.
Сын: Дерябин Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дерябин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Дерябина Анастасия Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерябин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Дерябина Анастасия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерябина Мария Андреева
Смерть
Неизвестно