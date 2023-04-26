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Дерябин Григорий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Дерябин Савелий Леонтьев

Мать: Дерябина Ирина Ефимова

Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Сын: Дерябин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Дерябин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Дерябина Анастасия Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Дерябина Анастасия Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Анастасия Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Мария Андреева

Смерть
Неизвестно
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