Баринов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Баринов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Баринова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Баринов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Баринова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1878
Дочь: Maria Nikolaevna
Мать ребёнка: Баринова Варвара Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1900