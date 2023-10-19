Баринов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Баринов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Баринова Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1871

Сын: Баринов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Баринова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1878

Дочь: Maria Nikolaevna

Мать ребёнка: Баринова Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1900
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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