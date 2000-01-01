Глухова (Глухова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Глухов Абрам Варфоломеевич
(Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
09.10.1780
Дочь: Пелагея Абрамовна
Отец ребёнка: Глухов Абрам Варфоломеевич
Глухово
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иустиниа Абрамовна
Отец ребёнка: Глухов Абрам Варфоломеевич
Глухово