Глухова (Глухова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Глухова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Глухов Дмитрий Абрамович

Отец ребёнка: Глухов Абрам Варфоломеевич

(Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
09.10.1780

Дочь: Пелагея Абрамовна

Отец ребёнка: Глухов Абрам Варфоломеевич

Глухово
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иустиниа Абрамовна

Отец ребёнка: Глухов Абрам Варфоломеевич

Глухово
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