Осипова (Виноградова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Виноградова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1990

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1990

Отец: Виноградов Михаил

Мать: Виноградов Галина

Бракосочетание
14.08.2010

Муж: Осипов Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Александр

Москва, город федерального значения Москва
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