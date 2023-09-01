Прозоров Леонид Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1960
Дочь: Прозорова Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Дубровина-Прозорова Валентина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Александр Леонидович
Мать ребёнка: Дубровина-Прозорова Валентина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно