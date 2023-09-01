Прозоров Леонид Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоров Леонид Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1960

Дочь: Прозорова Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Дубровина-Прозорова Валентина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Александр Леонидович

Мать ребёнка: Дубровина-Прозорова Валентина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина-Прозорова Валентина Никитична

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