Захарьин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиМежду 1839 и 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Захарьин Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Захарьин Яков
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848