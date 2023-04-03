Захарьин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Между 1839 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Захарьин Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Захарьин Яков

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848
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