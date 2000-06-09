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Михайлюк Оксана Владимировна
Михайлюк Оксана Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1975
Пол
Женский
Отец
Хохлов Владимир Никифорович
1948 г.р.
Мать
Хохлова (Якимова) Нэли Николаевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1975
Отец:
Хохлов Владимир Никифорович
Мать:
Хохлова Нэли Николаевна
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