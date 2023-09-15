Thomson Harry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thomson Harry

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

27.05.1890

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1890

Отец: Thomson Leonhard Ferdinand Konstantin

Мать: Thomson Mathilde Elise

Таллин, Эстонская ССР
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