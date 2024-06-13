Кондратьева Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.2018
Дочь: Михалева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Михалев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.01.2021
Сын: Михалев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Михалев Василий Сергеевич
Усть-Тарка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область