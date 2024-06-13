Кондратьева Галина Сергеевна 10.07.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьева Галина Сергеевна

Место рождения

Новоникольск, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1991

Отец: Кондратьев Сергей Яковлевич

Мать: Кондратьева Валентина Васильевна

Новоникольск, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
30.06.2018

Дочь: Михалева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Михалев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.01.2021

Сын: Михалев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Михалев Василий Сергеевич

Усть-Тарка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

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