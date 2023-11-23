(Ширяев) Иоанн Геннадьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1877
Дата смерти23.10.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1877
Ширяев Иоанн Геннадьевич (1877 — 1933) Родился 11 апреля 1877 года в семье дьякона села Веретеи Мологского уезда Геннадия Ширяева. В 1899 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял школьным ... Показать все
Бракосочетание
16.08.1904
Смерть
23.10.1933