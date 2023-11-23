(Ширяев) Иоанн Геннадьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ширяев) Иоанн Геннадьев

(Ширяев) Иоанн Геннадьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1877

Дата смерти

23.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1877

Отец: Ширяев Геннадий Иоаннов

Мать: Ширяева Александра Иоаннова

Ширяев Иоанн Геннадьевич (1877 — 1933) Родился 11 апреля 1877 года в семье дьякона села Веретеи Мологского уезда Геннадия Ширяева. В 1899 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял школьным ... Показать все
Бракосочетание
16.08.1904

Муж: Ширяева Мария Флегонтова

Смерть
23.10.1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close