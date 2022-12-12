Богданова (Есипова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1856 ст.
Отец: Есипов Сергей Васильевич
Мать: Есипова Ольга Степановна
Год рождения вычислен на основании записи о вступлении в брак в метрической книге Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии. Бракосочетание - 26 июля 1881 года.... Показать все
Бракосочетание
26.07.1881 ст.
Метрическая книга Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1883 ст.
Дочь: Богданова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Богданов Яков Иванович
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1885 ст.
Сын: Богданов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Иванович
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1886 ст.
Сын: Богданов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Иванович
Рождение ребёнка
После 1895 ст.
Сын: Богданов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов Яков Иванович
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно