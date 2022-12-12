Богданова (Есипова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Есипова) Мария Сергеевна

Богданова (Есипова) Мария Сергеевна

avatar

Место рождения

Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Вычислено 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.

Отец: Есипов Сергей Васильевич

Мать: Есипова Ольга Степановна

Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Год рождения вычислен на основании записи о вступлении в брак в метрической книге Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии. Бракосочетание - 26 июля 1881 года.... Показать все
Бракосочетание
26.07.1881 ст.

Муж: Богданов Яков Иванович

Мякишево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Метрическая книга Петропавловской церкви села Мякишево Александровского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
25.10.1883 ст.

Дочь: Богданова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Богданов Яков Иванович

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1885 ст.

Сын: Богданов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Иванович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1886 ст.

Сын: Богданов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Иванович

Рождение ребёнка
После 1895 ст.

Сын: Богданов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов Яков Иванович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close