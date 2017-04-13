Хуснутдинов Радим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Радим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1985

Дата смерти

13.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.04.2017
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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