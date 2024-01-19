Тиунцов Перфирий (Перфилий) Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунцов Перфирий (Перфилий) Терентьевич

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Тиунцов Терентий Митрофанов

Мать: не указана

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Жерихина Елена Перфирьевна (Перфиловна)

Мать ребёнка: Тиунцова Соломония (Соломонида) Епифановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Тиунцов Филипп Перфирьевич (Перфилович)

Мать ребёнка: Тиунцова Соломония (Соломонида) Епифановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Тиунцов Родион Перфирьевич (Перфилович)

Мать ребёнка: Тиунцова Соломония (Соломонида) Епифановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиунцова Соломония (Соломонида) Епифановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1749
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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