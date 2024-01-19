Тиунцов Перфирий (Перфилий) Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Тиунцов Терентий Митрофанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Жерихина Елена Перфирьевна (Перфиловна)
Мать ребёнка: Тиунцова Соломония (Соломонида) Епифановна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Тиунцов Филипп Перфирьевич (Перфилович)
Мать ребёнка: Тиунцова Соломония (Соломонида) Епифановна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Тиунцов Родион Перфирьевич (Перфилович)
Мать ребёнка: Тиунцова Соломония (Соломонида) Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1749