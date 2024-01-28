Кузин Владимир Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Тихон Миронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липа Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Кузина Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Кузина Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Кузина Нюра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузина Нюра
Смерть
Неизвестно