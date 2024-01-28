Кузин Владимир Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Владимир Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Тихон Миронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липа Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Кузина Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Кузина Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Кузина Нюра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Нюра

Смерть
Неизвестно
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