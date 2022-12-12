Сонина (Гаврилова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина (Гаврилова) Валентина Александровна

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Место рождения

Вологодская обл., Харовский р-н., д. Злобиха

Дата рождения

16.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1941

Отец: Гаврилов Александр Евгеньевич

Мать: Гаврилова Клавдия Васильевна

Вологодская обл., Харовский р-н., д. Злобиха
Рождение ребёнка
1963

Сын: Сонин Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: Сонин Юрий Викторович

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Юрий Викторович

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