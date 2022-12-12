Сонина (Гаврилова) Валентина Александровна
Место рожденияВологодская обл., Харовский р-н., д. Злобиха
Дата рождения16.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1941
Вологодская обл., Харовский р-н., д. Злобиха
Рождение ребёнка
1963
Сын: Сонин Виктор Юрьевич
Отец ребёнка: Сонин Юрий Викторович
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно