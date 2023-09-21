(Квашнина) Александра Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1915 ст.
Отец: Квашнин Лев Алексеевич
Мать: Квашнина Ирина Яковлевна
Крещение
26.04.1915 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно