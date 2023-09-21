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(Квашнина) Александра Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1915 ст.

Отец: Квашнин Лев Алексеевич

Мать: Квашнина Ирина Яковлевна

Крещение
26.04.1915 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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