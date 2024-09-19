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Михайлов Василий

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марфа

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Васильев Агафапод

Мать ребёнка: Иванова Марфа

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Васильева Мария

Мать ребёнка: Иванова Марфа

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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