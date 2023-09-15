Скуратов Прокофий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратов Прокофий Семенович

Место рождения

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.04.1910

Дата смерти

09.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1910

Отец: Скуратов Семен Прокофьевич

Мать: Скуратова Софья Алдокимовна

Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скуратова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
01.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скуратова Зоя Александровна

Смерть
09.12.1993
Большое Попово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Россия, Тамбовская губерния, Лебедянский район, с. Большое Попово
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