Скуратов Прокофий Семенович
Место рождения
Дата рождения14.04.1910
Дата смерти09.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1910
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скуратова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
01.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скуратова Зоя Александровна
Смерть
09.12.1993
Россия, Тамбовская губерния, Лебедянский район, с. Большое Попово