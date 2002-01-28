Шамсеев Талгат Шамсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсеев Талгат Шамсеевич

Место рождения

д.Верх-Ирень,Щучье-Озерского района, Уральской области,

Дата рождения

25.03.1912

Дата смерти

28.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

1941 г.р.
1946 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1912

Отец: Бактиков Шамсимухамат Мухаматкашафович

Мать: Шафига Ахметзяновна

д.Верх-Ирень,Щучье-Озерского района, Уральской области,
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Шамсеев Рафгат Талгатович

Мать ребёнка: Шамсеева Асылзиган Сибгатовна

Рождение ребёнка
10.09.1946

Сын: Шамсеев Фарид Талгатович

Мать ребёнка: Шамсеева Асылзиган Сибгатовна

Рождение ребёнка
10.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсеева Асылзиган Сибгатовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсеева Асылзиган Сибгатовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсеева Асылзиган Сибгатовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная награда
Неизвестно
Шамсиев Талгат Шамсиевич В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Свердловская обл., д. В. Ирен Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотек... Показать все
Смерть
28.01.2002
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