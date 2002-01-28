Шамсеев Талгат Шамсеевич
Место рожденияд.Верх-Ирень,Щучье-Озерского района, Уральской области,
Дата рождения25.03.1912
Дата смерти28.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1912
д.Верх-Ирень,Щучье-Озерского района, Уральской области,
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Шамсеев Рафгат Талгатович
Мать ребёнка: Шамсеева Асылзиган Сибгатовна
Рождение ребёнка
10.09.1946
Мать ребёнка: Шамсеева Асылзиган Сибгатовна
Рождение ребёнка
10.09.1946
Рождение ребёнка
12.03.1950
Рождение ребёнка
07.08.1954
Военная награда
Неизвестно
Шамсиев Талгат Шамсиевич В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Свердловская обл., д. В. Ирен Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотек... Показать все
Смерть
28.01.2002