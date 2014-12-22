Стрельников Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельников Геннадий Александрович

Стрельников Геннадий Александрович

avatar

Место рождения

Россия Кемеровская область Юргинский район

Дата рождения

03.08.1937

Дата смерти

22.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1937

Отец: Стрельников Александр Иванович

Мать: Стрельникова Мелещук Елена Иосифовна

Россия Кемеровская область Юргинский район
Рождение ребёнка
15.03.1958

Сын: Маленкова Стрельникова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Калабухова Тамара

Россия Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.04.1965

Сын: Стрельников Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна

Россия Кемеровская область г. Юрга
Бракосочетание
25.05.1965

Жена: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна

Россия Кемеровская область гор. Юрга
Рождение ребёнка
29.06.1972

Дочь: Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна

РСФСР Хакасская область Аскизский район село Аскиз
Смерть
22.12.2014
Россия Кемеровская область Юргинский район поселок Заозерный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close