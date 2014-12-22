Стрельников Геннадий Александрович
Место рожденияРоссия Кемеровская область Юргинский район
Дата рождения03.08.1937
Дата смерти22.12.2014
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1937
Россия Кемеровская область Юргинский район
Рождение ребёнка
15.03.1958
Сын: Маленкова Стрельникова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Калабухова Тамара
Россия Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.04.1965
Сын: Стрельников Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна
Россия Кемеровская область г. Юрга
Бракосочетание
25.05.1965
Россия Кемеровская область гор. Юрга
Рождение ребёнка
29.06.1972
Дочь: Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна
РСФСР Хакасская область Аскизский район село Аскиз
Смерть
22.12.2014
Россия Кемеровская область Юргинский район поселок Заозерный