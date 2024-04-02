Котельникова (Вашкелайте) Елена Моркусовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1968
Отец: Вашкелис Моркус
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1989
Дочь: Севостьянова (Кузнецова) Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Нариманович
Рождение ребёнка
04.10.1994
Сын: Кузнецов Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Нариманович
Рождение ребёнка
09.07.2009
Дочь: Котельникова Екатерина Евгениевна
Отец ребёнка: Котельников Евгений Петрович