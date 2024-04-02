Котельникова (Вашкелайте) Елена Моркусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Вашкелайте) Елена Моркусовна

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

21.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1968

Отец: Вашкелис Моркус

Мать: Вашкелене (Саак) Эльза Филипповна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Евгений Петрович

Рождение ребёнка
27.02.1989

Дочь: Севостьянова (Кузнецова) Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Нариманович

Рождение ребёнка
04.10.1994

Сын: Кузнецов Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Нариманович

Рождение ребёнка
09.07.2009

Дочь: Котельникова Екатерина Евгениевна

Отец ребёнка: Котельников Евгений Петрович

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