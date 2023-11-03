Красноусова (Жеребцова) Елисавета Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноусова (Жеребцова) Елисавета Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Жеребцов Егор

Мать: Жеребцова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Красноусов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
08.11.1798

Сын: Красноусов Павел Васильев

Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
19.11.1799

Дочь: Атамановская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
29.04.1805

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Красноусов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
01.09.1812

Сын: Красноусов Мамант Васильевич

Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Капрал Алексей Ник Красноусов, ундерофицерша Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноусов Василий Кузьмич

Смерть
1845
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