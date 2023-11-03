Красноусова (Жеребцова) Елисавета Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Жеребцов Егор
Мать: Жеребцова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Красноусов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.11.1798
Сын: Красноусов Павел Васильев
Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.11.1799
Дочь: Атамановская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
29.04.1805
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Красноусов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.09.1812
Сын: Красноусов Мамант Васильевич
Отец ребёнка: Красноусов Василий Кузьмич
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Капрал Алексей Ник Красноусов, ундерофицерша Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1845