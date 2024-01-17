Протасова -- Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1831
Дочь: Протасова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Протасов Иван
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Протасов Иван
Смерть
Неизвестно